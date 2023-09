Licenciement massif: 690 emplois menacés dans les magasins Match et Smatch non-repris par Colruyt

Jeudi, Colruyt Group a conclu un accord avec les filiales Match et Profi du groupe Louis Delhaize en vue de l’acquisition de 28 magasins Match et 29 magasins Smatch en Belgique, soit environ deux tiers des points de vente. Aucun candidat repreneur ne s’est par contre montré intéressé par la reprise des 27 magasins restants et des services logistiques.

Si l’opération est approuvée par l’Autorité belge de la concurrence (ABC), la transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024. Les 57 magasins concernés (sur environ 80) par l’accord emploient 1.069 personnes et ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires d’environ 300 millions d’euros en 2022. Les travailleurs actuels garderont leur emploi et leurs conditions, assure Colruyt Group.

Réévalution des magasins

Les 57 magasins, «qui sont géographiquement complémentaires au réseau» Colruyt, seront évalués dans les prochains mois afin de déterminer la formule la plus appropriée (OKay, Colruyt, ...). Le résultat dépendra notamment de la taille du magasin, du marché local et des besoins des clients.

«Avec cette acquisition, en tant que seul détaillant véritablement belge, nous sommes déterminés à poursuivre le travail du groupe Louis Delhaize en Belgique, là où s’ancrent ses racines. C’est également un engagement que nous prenons envers tous les collaborateurs des magasins Smatch et Match concernés et envers leurs clients. Nous nous faisons forts de donner une suite positive à cette acquisition dans un contexte toujours plus internationalisé», commente le COO Jo Willemyns. Aucun détail financier sur l’opération ne sera divulgué.

Des centaines d’emplois menacés

Pour les 27 magasins restants ainsi que pour les services support et logistique, aucun candidat repreneur ne s’est montré intéressé par une reprise. La direction a donc annoncé ce vendredi matin en conseil d’entreprise extraordinaire son intention de recourir à une procédure de licenciement collectif pouvant concerner 690 emplois. «En l’absence de solution alternative, la direction a annoncé ce matin en conseil d’entreprise extraordinaire son intention de recourir à une procédure de licenciement collectif (...) Cette intention pourrait affecter au maximum l’emploi de 690 personnes», indiquent les sociétés Match et Smatch dans un communiqué vendredi.

De moins en moins d’enseignes Delhaize

Le groupe Louis Delhaize se défait de ses magasins petit à petit. Cette année, il a notamment conclu des accords de reprises avec Carrefour pour toutes les enseignes Match et Smatch en France, soit 60 hypermarchés et 115 supermarchés, et avec E. Leclerc pour 2 hypermarchés et 25 supermarchés et magasins de proximité au Luxembourg. Louis Delhaize, frère des fondateurs de la marque Delhaize le Lion, a fondé le groupe qui porte son nom en 1875 dans la région de Charleroi.

