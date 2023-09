Liège: Bientôt la fin de la vente d’animaux sur les marchés

La Ville de Liège a franchi vendredi une étape supplémentaire en matière de bien-être animal en interdisant la vente de tout animal vivant, et plus seulement chien et chat, sur les marchés publics et dans le cadre d’activités ambulantes. Une disposition qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, a-t-on indiqué à la Ville de Liège à l’issue de la réunion du collège communal.

Des endroits propices à «des acquisitions non-réfléchies et impulsives»

«Les marchés communaux ne sont pas des endroits appropriés pour la commercialisation d’animaux vivants. Ils sont souvent propices à des acquisitions non-réfléchies et impulsives. La communauté scientifique vétérinaire mais aussi les responsables du bien-être animal adhèrent à ce point de vue, les lieux publics n’offrant pas les garanties d’une bonne information sur les tenants et aboutissants d’un tel achat», peut-on lire dans le communiqué du collège communal.

Celui-ci considère en outre, notamment au vu des constatations effectuées sur le terrain, que les conditions de détention des animaux ne sont pas toujours observées et ce, malgré les contrôles menés par la cellule bien-être animal de la Ville de Liège. De plus, les conditions de transport des animaux vers lesdits marchés ne seraient pas non plus adéquates.

«Acheter un animal est un acte qui doit être réfléchi»

«Acheter un animal est un acte qui doit être réfléchi. Il est nécessaire de s’assurer du bien-être de l’animal et de connaître ses besoins», souligne Christine Defraigne, l’échevine liégeoise en charge du bien-être animal. Dès lors, il a été décidé de modifier le règlement communal en ce sens: «L’exposition, l’offre à la vente et la vente d’animaux vivants sont interdites sur les marchés organisés par la Ville de Liège». Une disposition qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. En cas de non-respect de l’interdiction, et après avertissement préalable, le collège communal pourra ordonner la suspension ou le retrait de l’autorisation d’occuper un emplacement sur le domaine public octroyée au contrevenant.