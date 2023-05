Manifestation contre le racisme ce lundi à Bruxelles: « Les forces racistes et antisociales menacent d’approfondir les inégalités»

Cette coalition, emmenée par des syndicats et des ASBL, se mobilise alors que lundi, également à Bruxelles, le Vlaams Belang manifestera place de l’Albertine, non loin de la gare centrale. Quelque 2.000 sympathisants du parti extrémiste flamand sont attendus.

Rassemblement pacifique

Stand Up affirme entreprendre une démarche pacifique. «Notre rassemblement sera un acte de solidarité festif et de résistance contre l’intolérance et la haine», indique-t-elle dans un communiqué diffusé samedi soir. Pour les membres de cette coalition, «les forces racistes et antisociales menacent d’approfondir les inégalités et la violence dans notre société».