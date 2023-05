Manifestation nationale : quels transports roulent aujourd’hui ?

Une journée d’action contre le dumping social est organisée par le front commun syndical (CSC, FGTB et CGSLB) à partir de 10h00. Mais ses effets sont déjà notables dans les transports publics avec des métros qui circulent uniquement sur la ligne 1 à Bruxelles (prolongée jusque Erasme).

Trams et bus perturbés

Les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 9, 51 (limité à Guillaume De Greef) et 92 (limité à Sainte-Marie) sont opérationnelles, indique la Stib sur son site internet et ses réseaux sociaux. Quant aux bus, ils circulent bien sur les lignes 12, 34, 36, 46 (uniquement Moortebeek-Anneessens), 50, 53, 59, 65, 71, 87 (prolongé jusque Étangs Noirs), 88, 95 et T-bus 92.