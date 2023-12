Mauvaise nouvelle: aller chez le dentiste coûtera plus cher en 2024

Les dentistes conventionnés pourront facturer plus cher les extractions (dont le tarif passe de 45 à 65 euros), le détartrage sous-gingival (qui devient deux fois plus cher et passe à 96 euros). Cependant, le remboursement pourra lui passer de 38 euros à 58 euros dès le 1er janvier. La part du patient, qui était de 7 euros en 2023, restera à 7 euros en 2024 et 2025. La part du patient n’est donc pas indexée. Et il faut noter que les patients «BIM» (bénéficiaire de l’intervention majorée) ont un remboursement complet, vu que leur ticket modérateur est égal à zéro.