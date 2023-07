Mauvaise nouvelle: cette célèbre marque de vêtements va fermer plusieurs boutiques en Belgique

«Des difficultés importantes»

Malgré deux plans de relance – qui «nécessitent un temps long et des moyens dont IDKIDS ne dispose pas en ce moment» – et face à «l’exigence du contexte économique mondial (hausse des coûts des matières, de l’énergie, inflation, nouvelles habitudes de consommation…)», IDKIDS doit désormais «concentrer ses investissements sur des développements et projets de plus court terme», précise le communiqué.