Mauvaise nouvelle pour le portefeuille: les titres-service augmenteront dès le 1er janvier en Wallonie

Depuis plusieurs années, la majorité des agences de titres-services ont commencé à facturer des frais complémentaires à leurs clients de manière variable et aléatoire. Afin de mettre un terme à ces pratiques et de mieux réguler le secteur, ces frais supplémentaires seront interdits à partir du 1er janvier 2024.

En contrepartie, «et parce qu’ils n’ont plus été augmentés depuis 10 ans», les titres-services passeront, à la même date, de 9 euros à 10 euros pour les achats de 1 à 175 titres par personne. Ils coûteront 11 euros pour les achats de 176 à 400 titres et 12 euros pour ceux de plus de 400 titres-services. La totalité du montant supplémentaire sera reversé aux entreprises.