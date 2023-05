Mauvaise nouvelle pour les clients Proximus: voici tout ce qui va augmenter

3€ de plus par mois pour la télé

Concrètement, les packs Flex comprenant un abonnement TV coûteront 3 euros supplémentaires par mois, soit une hausse de 4% en moyenne, en fonction de la composition. «L’augmentation concerne la location du décodeur et reflète la hausse des prix des matériaux et du hardware», précise Proximus. Certaines offres internet verront également leur prix augmenter le 1er juillet. Si le produit d’entrée de gamme, Internet Essential, ne coûtera pas plus cher, les connexions Internet Maxi et Internet Maxi Fiber coûteront un euro de plus par mois, soit 2% de hausse.