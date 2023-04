Mauvaise nouvelle pour les étudiants de l’ULB : il y a une pénurie de kots

L’Université libre de Bruxelles (ULB) ne parvient pas à répondre à la demande de logements étudiants, malgré ses efforts. Dans le contexte économique actuel, les jeunes sont toujours plus nombreux à chercher un kot en bon état et à un prix raisonnable dans la capitale. «Nous recevons entre 4.000 et 6.000 demandes de logement par an, pour une offre en gestion propre de 822 lits», détaille Valérie Bombaerts du service communication de l’Université libre de Bruxelles (ULB).