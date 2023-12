Mauvaise nouvelle pour les fumeurs: le prix des cigarettes va fortement augmenter au 1er janvier 2024

Une augmentation de 2 euros par paquet

Pour un paquet de cigarettes, il faudra désormais compter 2 euros de plus. Il s’agit d’une hausse de quelque 25% (en fonction du prix fixé par le fabriquant). Par exemple, pour un paquet de 20 cigarettes Lucky Strike, il faudra débourser 9,25 euros contre 7,40 euros actuellement. Le prix du tabac en pot va également augmenter. «Une augmentation du prix du tabac est la mesure la plus efficace pour réduire le nombre de fumeurs et empêcher les jeunes de fumer. L’OMS place également cette mesure parmi ses six meilleures actions anti-tabac», explique les autorités. Le prix restera toutefois moins élevé que chez nos voisins français.