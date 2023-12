Mauvaise nouvelle pour les fumeurs: le prix des paquets augmentera de 2€ à partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier 2024, fumer sera toujours aussi nocif pour la santé et deviendra encore plus mauvais pour le portefeuille et ce qu’il s’agisse de cigarettes électroniques ou de cigarettes classiques. Ainsi, un droit d’accises, s’élevant à 0,15 euro par ml, sera prélevé sur les liquides à vapoter, tandis que les produits liés au tabac verront leur prix augmenter de 25% environ, ont confirmé à l’agence Belga les ministres fédéraux des Finances et de la Santé publique.

Les paquets de cigarettes augmenteront de 2 €

Concrètement, il faudra débourser deux euros de plus (plus ou moins 25%) pour un paquet de cigarettes. Le tabac en pot verra également son prix augmenter. La hausse des accises sera de 52 euros par mille cigarettes et de 42,6 euros par kilo de tabac à fumer.

Le prix dese-liquides augmentera aussi

Une nouvelle taxe sera également instaurée sur les liquides (avec ou sans nicotine) pour cigarettes électroniques. Elle s’élèvera à 0,15 euro par ml, ce qui correspond à une hausse d’1,5 euro pour un flacon de 10 ml et de 16,5 euros pour un flacon de 100 ml.

Un plan pour «une génération sans tabac»

Au cours de la législature, le gouvernement De Croo a intensifié sa lutte contre le tabagisme à travers le «Plan Tabac», qui se traduit par toute une série de mesures devant mener à une «génération sans tabac». L’augmentation du prix du tabac figure parmi les six meilleures actions de lutte contre le tabagisme selon l’Organisation mondiale de la Santé.