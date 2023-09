Mauvaise nouvelle pour les voyageurs: les pilotes de Ryanair annoncent une nouvelle grève

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique, à l’aéroport de Charleroi, se croiseront à nouveau les bras les jeudi 14 et vendredi 15 septembre, annoncent jeudi la CNE et l’ACV Puls. Ce sera leur 4e grève en deux mois, puisque la première remonte à la mi-juillet.

Michael O’Leary à Bruxelles

Depuis le début de l’été, les pilotes ont déjà fait grève les week-ends du 15-16 juillet et du 29-30 juillet ainsi que les 14 et 15 août, à l’occasion du week-end prolongé de l’Assomption. La date du 14 septembre n’a pas été choisie au hasard, une assemblée générale des actionnaires de la compagnie aérienne à bas coûts étant prévue ce jour-là.

Chantage

Aucune négociation

«Non-respect des législations belges»

A la mi-août, les trois organisations avaient également dénoncé, dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Alexander De Croo et au ministre-président wallon Elio Di Rupo, le «non-respect par Ryanair des législations belges en matière de droit social et du droit du travail». Elles les avaient appelés à réagir rapidement et demandé à les rencontrer au plus vite. Mais, selon Didier Lebbe, les syndicats chrétiens et l’association professionnelle n’ont reçu aucune réponse de leur part. Ils interpellent dès lors également le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et son ministère, «qui doit bouger puisqu’il est compétent», d’après le secrétaire permanent de la CNE.