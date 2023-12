Méfiez-vous si vous avez acheté ce produit au Colruyt ou au Spar

En concertation avec l’AFSCA, Colruyt Group retire le produit «Verse Loempia’s» (loempias au poulet - 2 pièces 400 g) de la marque Van’t Hof de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison d’une date limite de consommation erronée sur l’étiquette. Le produit peut être consommé jusqu’au 21/12/2023 et non jusqu’au 06/11/2025, indique la chaîne vendredi dans un communiqué .