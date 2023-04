Météo: de la pluie attendue cet après-midi

Les maxima varieront entre 11 ou 12°C en Ardenne et 14 à localement 16°C à l’avant de la zone de pluie. Le vent modéré de secteur sud s’orientera au sud-ouest et deviendra assez fort à la mer. Des rafales de 50 km/h pourront être observées, en région côtière et en Ardenne essentiellement.