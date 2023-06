Météo: fini les 30 degrés, la fraîcheur est de retour !

Ensuite, la nébulosité deviendra plus variable avec le faible risque d’une averse localisée sur l’ouest du pays. Sur l’est du territoire, de belles périodes ensoleillées s’imposeront par contre l’après-midi.

Températures plus douces

Les maxima seront compris entre 19ºC en haute Ardenne et 22 à 23ºC en plaine. Le vent sera partout modéré, temporairement assez fort le matin au littoral, de secteur ouest ou ouest nord-ouest. Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel sera peu à partiellement nuageux et le temps sec. Les températures descendront entre 10 à 12ºC en Ardenne, 14 à 15ºC en plaine et 16ºC au littoral.