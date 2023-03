Météo: le mercure grimpera jusqu’à 17ºC ce mercredi

Jeudi, le temps sera très nuageux, instable et venteux avec de nombreuses averses qui éclateront dès la matinée. Celles-ci pourront progressivement s’accompagner de coups de tonnerre. Au littoral, le temps restera plus sec. Dans l’après-midi, des éclaircies un peu plus nombreuses qu’en début de journée feront par moments leur apparition. Les maxima atteindront tout de même 11 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, assez fort à fort à la mer, avec des rafales de 60 à 70 km/h.