Météo: plus de 30 degrés attendus aujourd’hui et ce week-end en Belgique

Ce vendredi, le temps sera ensoleillé et sec malgré le développement de quelques cumulus en cours de journée, annonce l’Institut Royal Météorologique (IRM). Dans l’intérieur des terres, les maxima seront compris entre 25 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et jusqu’à 29, voire localement 30 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur est. À la mer, il s’orientera vers le nord-est ou le nord-nord-est, limitant les températures à 23 ou 24 degrés.

Des orages à prévoir?

Samedi, le temps sera à nouveau ensoleillé et chaud avec des maxima de 25 degrés en Hautes-Fagnes à 30 degrés dans le centre, et jusqu’à 31 degrés, voire localement un peu plus en Campine. A la côte, les températures atteindront des valeurs de l’ordre de 26 ou 27 degrés, avant l’établissement d’une brise de nord-est dans le courant de l’après- midi.