Météo: à quoi peut-on s’attendre aujourd’hui ?

De faibles pluies seront déjà possibles en cours d’après-midi dans l’ouest. Les maxima varieront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés ailleurs.

Cette nuit, des précipitations intermittentes s’étendront à toutes les régions et pourront temporairement adopter un caractère hivernal sur le relief. Les minima se situeront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer.

Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux et quelques faibles pluies seront à craindre, surtout dans l’ouest et dans le sud. En fin d’après-midi, quelques timides éclaircies feront leur apparition. Il fera également plus doux avec des maxima de 12 à 16 degrés.