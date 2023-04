Météo: Sortez les parapluies!

Ce lundi, les pluies de la matinée seront suivies d’averses, plus marquées sur la moitié sud du pays, avec la possibilité d’un coup de tonnerre, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera frais avec des maxima de 8 degrés dans les Hautes-Fagnes et de 11 à 13 degrés en plaine. Le vent sera modéré d’ouest avec des pointes de 55 km/h. Le long du littoral, le vent viendra du nord-ouest.

Période plus sèche

Mardi et mercredi, le temps sera plus calme et plus sec (surtout mercredi), mais toujours très frais avec des maxima de 6 à 11 degrés. Jeudi, le temps devrait encore rester sec jusqu’en soirée, mais l’atmosphère devrait se radoucir avec des maxima proches de 15 degrés.