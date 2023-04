Météo: un temps sec et partiellement nuageux ce mardi

Ce mardi matin, le ciel sera très nuageux en Ardenne et une ondée locale sera possible. Ailleurs, le début de la journée sera assez ensoleillé et sec mais, ensuite, les champs nuageux deviendront plus présents, avec un risque d’averses, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Dans le courant de l’après-midi, des nuages élevés et moyens plus denses atteindront le territoire à partir de l’ouest. Les maxima se situeront entre 8 degrés en haute Ardenne et 13 degrés en plaine, sous un vent modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur ouest, revenant au sud-ouest, avec des rafales jusqu’à 50 km/h.

Ce soir, la nébulosité continuera à augmenter à partir de l’ouest et le ciel deviendra alors très nuageux à couvert partout, avec ensuite des pluies à partir du littoral. Vers minuit, la zone de pluie concernera l’entièreté du pays. À l’aube, le temps deviendra à nouveau plus sec à la côte. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré, assez fort à la côte.

Météo dès mercredi

Mercredi matin, on retrouvera une zone de pluie du centre à l’est du pays. Elle s’évacuera à la mi-journée par les frontières allemande et luxembourgeoise. Dans son sillage, quelques éclaircies se développeront mais aussi des averses pouvant s’accompagner d’un coup de tonnerre et de grésil. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en Hautes Fagnes et jusqu’à 12 degrés dans le centre. Le vent deviendra modéré à par endroits assez fort dans l’intérieur et assez fort à fort en bord de mer. Des rafales de l’ordre de 60 km/h seront possibles, voire davantage sous une averse.

De jeudi à samedi, le temps restera frais avec régulièrement des pluies ou des averses, et un vent souvent soutenu.