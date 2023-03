Metro fait peau neuve: découvrez la toute nouvelle version du journal et de notre site web!

Metro, le média des jeunes actifs urbains, poursuit sa transformation entamée en octobre 2022 et franchit une nouvelle étape importante en lançant sa nouvelle identité de marque , son tout nouveau site internet www.metrotime.be et sa nouvelle maquette papier .

Les générations Z et Y ont des intérêts en matière d’information et de divertissements qui leur sont propres, ainsi qu’un mode de consommation des contenus bien à eux, marqué par une préférence pour des textes courts, «to the point» et des formats multimédias. L’ambition de Metro est de leur offrir des contenus de qualité, innovants, en phase avec ces attentes. La nouvelle signature de marque, « Metro, ce que vous voulez vraiment savoir », reflète cette mission.

Un partenaire des jeunes

Stephanie Popović, Directrice Générale de Metro, déclare : «Metro est un média novateur, national, qui propose aux jeunes actifs urbains des contenus d’information pensés pour eux. Metro se veut le «buddy», le partenaire de ces jeunes actifs qui souhaitent être informés, suivre les dernières tendances ou encore découvrir les bons plans du moment.»

Afin de marquer cette évolution, Metro modernise son graphisme, entre autres en modifiant son logo et en introduisant une nouvelle palette de couleurs.

De nouvelles maquettes

La refonte du site internet de Metro ainsi que de sa maquette papier visent à aligner ces supports de lecture avec le projet éditorial de Metro revisité.

Le nouveau site de Metro est organisé en fonction des différents rendez-vous rédactionnels. Le lecteur est accueilli avec une sélection de huit articles «À la une» avant de plonger vers les différentes rubriques de Metro telles que «En vrai», «En bref», «WTF», «Urban life», «On The Move», «Culture», «Look Up» (transition écologique), «Jobs», etc. «Le nouveau site internet de Metro est pensé «mobile first» et offre une expérience de surf dynamique grâce à un graphisme moderne et coloré.», explique Thibault Huvelle, Digital Program Director au sein du pôle Le Soir.

Une nouvelle maquette du journal est introduite ce 24 mars. Le chemin de fer du journal a été revu afin de pleinement traduire le nouveau projet rédactionnel de Metro et les nouveaux rendez-vous introduits au cours des derniers mois. L’ensemble du graphisme du journal est modernisé: nouvelle typo, introduction de la palette de couleurs utilisée en digital, nouveaux éléments graphiques. Cette nouvelle mouture propose un produit dynamique, agréable à lire.

Des changements en publicité

Une grande attention a également été donnée à l’intégration des différents formats publicitaires. «Une publicité qualitative pour le lecteur est une publicité qualitative pour l’annonceur», souligne Olivier De Raeymaeker, Directeur Général du Pôle Le Soir. En effet, l’ambition est de proposer aux annonceurs des formats de premier plan et performants (native, display, vidéo, podcast) sans qu’ils ne perturbent la qualité de l’expérience du lecteur.

En parallèle à la montée en puissance de son digital, Metro accorde une grande importance à son support papier qui démontre toute sa puissance et pertinence avec une distribution moyenne de 150.000 journaux par parution et un pick-up rate supérieur à 98,5%. Le passage à 3 parutions par semaine, introduit en octobre 2022, a été très bien accueilli tant par les lecteurs que les annonceurs. Ce nouveau rythme correspond pleinement aux usages.

Rester pertinent

En synthèse, au cours des 22 dernières années, Metro a démontré être un média pertinent pour ses lecteurs et être un vrai partenaire pour les annonceurs. Fort de cette expérience, Metro se positionne comme média référent sur les jeunes actifs urbains. L’évolution de son projet rédactionnel, le lancement de son tout nouveau site internet mobile first, la refonte de sa maquette papier et la revue de son identité de marque sont la traduction de cette stratégie, affirmée avec ambition et enthousiasme.