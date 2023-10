Metro tire sa révérence: le Kiss&Ride, cette rubrique emblématique qui aura animé vos trajets

On le savait déjà mais on en a eu la confirmation à travers vos nombreux messages de soutien: la rubrique Kiss&Ride était l’un des symboles de Metro. Elle vous manquera. À nous aussi. Dès l’ouverture du journal, c’était un passage obligatoire et incontournable pour de nombreux lecteurs. Des déclarations d’amour, des bouteilles à la mer, des dédicaces, des objets perdus, des messages d’anniversaire ou de départ à la retraite: pendant 23 ans, on en a vu passer des milliers. On savait très bien le plaisir que vous aviez à les lire. À vrai dire, pour nous aussi, c’était un véritable plaisir coupable d’ouvrir cette boîte mail chaque matin pour y découvrir vos messages et vos déclarations. En plus, par rapport à vous, on avait souvent un petit avantage stratégique: le nom et le prénom des personnes qui nous les envoyaient!

Des belles histoires

Et figurez-vous qu’en plus de vous faire rire, les Kiss&Ride sont aussi à l’origine des belles histoires d’amour. Le 2 janvier 2018, en prenant le train entre Bruxelles et Courtrai, Cédric est tombé sous le charme d’une voyageuse. Il a alors pris son courage à deux mains pour nous envoyer un message en créant pour cela, ça ne s’invente pas, une adresse mail spéciale intitulée: Train of Life! «A la magnifique demoiselle brune du train vers Courtrai, je me suis assis en face de toi, tu riais et chantais même discrètement. Tu étais belle, tout simplement», lançait-il. Grâce à la magie des transports et de Metro, le 5 janvier, Delphine découvrait ce message dans le journal. Elle s’est tout de suite reconnue dans la description. «Il a eu apparemment tout le loisir de me regarder pendant une heure, moi je n’avais pas fait attention, j’avais mes écouteurs, j’étais dans ma bulle», nous avait-elle ensuite raconté. Car oui, tel Cupidon, nous avons mis les deux tourtereaux en contact et après cinq jours d’hésitation, Delphine a envoyé un mail à Cédric. Après avoir échangé pendant un mois, ils se sont rencontrés autour d’un verre et le coup de foudre s’est confirmé.

À lire aussi Une belle histoire d'amour grâce à la rubrique Kiss & Ride

Une demande en mariage

Certains ont aussi déjà utilisé les Kiss&Ride pour faire leur demande en mariage. C’est le cas de Benjamin. Un jour d’hiver, il nous a écrit pour nous demander de publier ce message: «Je t’imagine dans ce wagon froid, en route vers le travail. Et si tu te sens seule parfois, sache que tu ne l’as jamais été. En effet, je t’ai toujours accompagnée et je serai toujours là pour toi. Je veux même aller plus loin en ce jour, m’engager avec toi et faire un pas de plus sur notre chemin commun. Par ce biais, par les lettres que tu aimes tant, j’ai donc l’honneur de te demander ta main. Ophélie, veux-tu être ma femme?». Quelques jours plus tard, il nous a informés qu’elle avait dit oui!

À lire aussi Kiss&Ride: Elle a dit oui !

Un avenir sur Instagram?

Enfin, parmi les nombreux messages que nous avons reçus pour cette dernière édition, un navetteur se propose de continuer à faire vivre la rubrique sur Instagram. «Quel dommage de constater la disparition de Metro et en particulier de la section Kiss&Ride. Ces petites chroniques matinales étaient pour moi comme un roman d’amour en feuilleton, égayant mes journées et me redonnant foi en l’amour et la galanterie. Pour maintenir cette tradition de lectures plaisantes, j’ai créé un compte Instagram. Si vous souhaitez continuer à partager ou lire ces belles histoires de rencontres et de messages, rejoignez-nous sur Kissandride_be. Il ne manquera que l’odeur caractéristique du papier journal», nous écrit-il.

Aujourd’hui, nous avons toutes et tous le cœur lourd. C’est une page qui se tourne pour Metro et les Kiss&Ride, mais, espérons-le, l’amour triomphera toujours et même sans nous, Cupidon continuera d’envoyer ses flèches dans les transports en commun!