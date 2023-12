Mobilisation pour éviter qu’une maman et ses deux enfants soient renvoyés en Érythrée: un «acte inhumain», dénonce le directeur de l’école

«Nahom a fait toutes ses classes dans notre école»

«Nous accueillons dans notre école communale de Natoye des enfants et leurs parents venant du centre de la Croix-Rouge. Parmi ces familles, il y a celle de Genet, Nahom et Aissatou. Nahom a fait toutes ses classes dans notre école et est maintenant en secondaire à Ciney. Aissatou est née en Belgique et est actuellement en troisième primaire dans notre école. Genet, la maman, a décroché un contrat communal et s’occupe des enfants en garderie après les cours dans notre école», indique le directeur de l’école, Xavier Georges, dans la pétition.