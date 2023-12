Ne consommez pas ces deux produits qui peuvent contenir une dangereuse bactérie

Les deux produits ont été vendus dans les points de vente Intermarché et Intermarché by Mestdagh entre le 5 et le 19 décembre 2023.

Les lots et dates de péremption pour le produit «Saveurdelice goût boeuf» sont 33200015, 14/05/2024 (230g) et 33140007, 08/05/2024 (500g). Pour «Les tranchettes aux olives» (120g), les lots et dates de péremption sont 33340094, 07/01/2024 et 33350042, 08/01/2024.