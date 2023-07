«Nous avons dû faire face à deux décès»: Tomorrowland tire le bilan de ses deux week-ends de festival

Des faits liés à la drogue?

Chaque année, la police effectue de nombreux contrôles sur la possession et le trafic de drogue à Tomorrowland et dans ses environs, et les organisateurs affirment également qu’ils font tout leur possible pour sensibiliser les visiteurs à ce qui est autorisé et à ce qui ne l’est pas, et pour qu’ils recherchent de l’aide en cas de problème, a-t-elle indiqué.