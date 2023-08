Nouveau variant Eris: voici les symptômes et les règles à respecter si vous êtes malade

Quelle est la situation en Belgique?

En Belgique, l’institut Sciensano ne communique plus sur les chiffres des hospitalisations liées au coronavirus depuis le mois de juin. La Covid-19 circule néanmoins toujours dans notre royaume. Le dernier rapport indique qu’«au cours de la période du 7 août 2023 au 13 août 2023, le nombre de tests réalisés a augmenté, avec une moyenne de 770 tests par jour . Le taux de positivité pour la Belgique a augmenté, pour la même période (17,7%)». De plus, pour la première fois depuis de nombreuses semaines, la concentration de SARS-CoV-2 dans les eaux usées est en augmentation. Un signe qui ne trompe pas sur le retour du coronavirus dans notre pays.

Quels sont les symptômes du variant Eris?

Par contre, les essoufflements ainsi que la perte de goût et d’odorat ne font plus partie des symptômes principaux comme c’était encore le cas avec le variant Omicron.

Que faire si on est malade?

Même en cas de symptômes, le testing n’est désormais plus systématique. Si vous êtes en contact proche avec une personne fragile ou à risque, il reste néanmoins conseillé de faire un test de dépistage. «Les autotests sont toujours disponibles en pharmacie et dans certains supermarchés. Ils continuent d’être remboursés pour les personnes bénéficiant d’un régime préférentiel», précise le site Jemevaccine.be.

Même si vous êtes positif au coronavirus, l’isolement et la quarantaine ne sont plus obligatoires. Tout comme le port du masque. Néanmoins, afin de protéger les autres et notamment les plus fragiles, le port du masque reste conseillé si vous êtes positif, tout comme les gestes barrières.