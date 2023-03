Nouvelles révélations au sujet du drame de Strépy: Paolo Falzone roulait à 150 km/h et se filmait

Paolo Falzone, conducteur de la BMW impliquée dans le drame, et son passager, Antonino Falzone, avaient été immédiatement interpellés et privés de liberté. Le conducteur dépassait faiblement le taux d’alcool autorisé. Le parquet a précisé qu’aucune capsule de protoxyde d’azote n’a été découverte dans le véhicule.

Paolo Falzone a d’abord été inculpé d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires dans la cadre d’un accident de la route et placé sous mandat d’arrêt. La chambre du conseil a requalifié les faits le 22 août 2022 en meurtre pour une des victimes, le gille Frédéric d’Andrea. Le passager a lui été inculpé de non-assistance à personne en danger et libéré sous conditions.