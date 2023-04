Olivier Vandecasteele sur le point d’être libéré?

Tout laisse donc penser que l’humanitaire belge appréhendé en Iran, Olivier Vandecasteele, est impliqué dans cet accord. Cela fait plus d’un an que le Tournaisien est détenu en Iran dans des conditions inhumaines. Il a été reconnu coupable d’espionnage bien qu’il a toujours nié ces accusations.

La Belgique et l’Iran ont récemment conclu un accord sur de possibles échanges de prisonniers. Grâce à cela, Olivier Vandecasteele peut servir de monnaie d’échange avec Assadolah Assadi. Selon les médias iraniens, il s’est vu imposer une peine de 40 ans d’emprisonnement et 74 coups de fouet. La Belgique ademandé officiellement son rapatriement au début de la semaine dernière.

Les autorités belges démentent

«L’accord sur le transfèrement de condamnés entre l’Iran et la Belgique a été conclu et finalisé», a indiqué le porte-parole de la justice, Massoud Sétayechi, dans sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, cité par l’AFP. «Si Dieu le veut, cette action va se dérouler», a-t-il ajouté, sans donner de précisions sur la date et les conditions d’un possible échange. Interrogée par l’agence Belga, une source gouvernementale belge a démenti l’information.

Des informations à prendre avec des pincettes

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, s’est encore montré plus clair: «Cette information n’est pas correcte. Elle vient d’un Etat voyou qui est spécialisé dans les fausses déclarations qui visent à manipuler et semer la confusion à propos de compatriotes innocents», a-t-il dit après une annonce similaire faite par Bloomberg et Reuters. La famille du prisonnier belge a elle aussi évoqué une «façon de mettre la pression sur la famille et la Belgique». «Le ministère des Affaires étrangères nous a en outre confirmé que l’annonce n’avait rien à voir avec l’état actuel de la situation», a précisé le porte-parole des proches et de la famille, Olivier Van Steirtegem.