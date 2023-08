«Où acheter des bons d’État en Belgique?»: les recherches sur le bon d’État explosent sur Google

Le bon d’État à un an, qui sera émis le 4 septembre, rencontre un succès colossal. Il a déjà permis de récolter plus de 12,25 milliards €. Il ne reste plus que quelques jours aux Belges pour placer leur argent. Les souscriptions sont encore possibles auprès de l’Agence jusqu’au 31 août et auprès des banques jusqu’au 1er septembre.