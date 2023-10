Pairi Daiza annonce la bonne nouvelle aux visiteurs: «L’ambiance sera joyeusement hantée!» (vidéo)

Entre le 21 octobre et le 4 novembre, Pairi Daiza passe à l’heure d’Halloween. De ce fait, les visiteurs pourront profiter d’ouvertures tardives jusqu’à 21h30 avec un riche programme de spectacles et d’animations combinant technologies et traditions. C’est ce que le parc animalier vient d’annoncer par voie de communiqué.

«Citrouilles, bleus de Hongrie, coloquintes, lady Godiva, turbans d’Aladin et calebasses. Plus de mille potirons ont été livrés à Pairi Daiza par les agriculteurs voisins du Parc qui épandent sur leurs champs toute l’année les fumiers produits par les animaux. Ces courges de saison décorent les 75 hectares du Jardin et vont nourrir ou amuser les animaux. Certains, comme les éléphants et les gorilles en mangent. D’autres y trouvent une occupation», apprend-on.

Faire le plein de surprises

Le parc animalier promet de nombreuses surprises à tous les visiteurs: «Spectacle de magie, show équestre, violoncelle, Pandalloweens circassiens, marionnettes à fils géantes avec marionnettistes sur échasses, danses et concerts, pyrotechnie, personnages fantastiques et magiques; les arts de scènes seront proposés en 19 endroits du Jardin dont le grand dôme. Cette ambiance joyeusement hantée sera rehaussée par la présence complice des visiteurs qui ont pris l’habitude de venir déguisés. Et les enfants qui le souhaitent peuvent se faire maquiller au stand Grimages situé dans l’Oasis.»

Par ailleurs, il sera possible de gagner de nombreux cadeaux comme des cartes de membres, des tickets ou des peluches en participant au concours de déguisements. Le gagnant du concours du meilleur épouvantail emporte un séjour et celui du poids du potiron sera récompensé par un panier garni.»

Halloween 2023 à Pairi Daiza ce sont:

–15 ouvertures tardives: jusqu’à 21h30.

–29 animations et spectacles par jour, dont 16 nouveautés, répartis sur 19 scènes.

–200 artistes dans le Parc chaque jour.

–3 mappings vidéos féériques dont un sur un écran d’eau de 50 mètres.

–16 créatures légendaires et 18 spots photos.

–Plus de 1.000 potirons et chrysanthèmes.

–Des spectacles de danse et de magie dans le Grand Dôme.

–Des enrichissements «Halloween» pour les animaux.

–3 concours pour gagner un séjour, des cartes de membre (abonnements), des tickets et des peluches.