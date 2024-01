Pepsi, Lays, Doritos ou Quaker: les magasins Carrefour prennent une décision radicale avec les produits PepsiCo

«L’entreprise souhaite pratiquer ne sont pas acceptables»

Les produits vont disparaître progressivement des rayons

Même chose en France

Aucune date pour la reprise des discussions avec PepsiCo et la remise de ses produits sur le marché n’a été avancée par Carrefour Belgique. Une décision similaire a été prise par Carrefour France. À partir de jeudi, une note indiquant «Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable» sera affichée dans les rayons des produits PepsiCo de l’enseigne française, selon Reuters.