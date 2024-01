Pluies, inondations et crues: code jaune pour les provinces de Liège, Hainaut et Namur; dix départements français en alerte

En Belgique, la province de Luxembourg a été placée en vigilance orange aux fortes précipitations tandis qu’un code jaune a été émis pour les provinces de Liège, Hainaut et Namur. En France, dix départements ont été placés en vigilance orange pour pluies, inondations et crues.

Dix départements français sont placés en vigilance orange pour des crues et un risque de pluies-inondations mardi en raison de précipitations abondantes sur la moitié nord du pays, a annoncé Météo-France.

Forts cumuls de pluie dans un contexte hydrologique sensible

Finistère, Loire-Atlantique, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe et Vendée sont en vigilance orange pour pluies-inondations. Dans son dernier bulletin publié à 06H00, l’agence météorologique a fait état du passage du Finistère en vigilance orange crues qui concerne toujours le Pas-de-Calais et le Nord.

La perturbation pluvieuse active qui a abordé la Bretagne lundi a désormais envahi le tiers nord-ouest du pays, indique le service météorologique qui prévoit un épisode de forts cumuls de pluie dans un contexte hydrologique sensible.

Dans le Pas-de-Calais, ces cumuls pourront atteindre des valeurs de 20 à 40 mm sur des zones étendues du département, dépassant localement 40 mm. Entre 40 et 60 mm de pluies sont aussi attendues en l’espace de 24h00 sur le nord-ouest du pays avec une possibilité de dépasser localement les 70 à 80 mm, notamment vers les reliefs du Finistère. Ces précipitations interviendront par ailleurs sur des sols déjà saturés.

Jusqu’à 130 l/m² en 96 heures chez nous

En Belgique, la province de Luxembourg a également été placée en vigilance orange aux fortes précipitations tandis qu’un code jaune a été émis pour les provinces de Liège, Hainaut et Namur. Selon l’IRM, des cumuls de précipitations de 25 l/m² en 24 heures seront rapidement atteints au sud du sillon Sambre et Meuse. Les cumuls dépasseront même 50 l/m² et pourraient atteindre 70 l/m² en 24 heures en province de Luxembourg, impliquant le passage en vigilance orange. Au total, les quantités totales de précipitations seront comprises entre 70 et plus de 130 l/m² très localement en 96 heures.

Les prévisions de la semaine en Belgique

La première semaine de l’année 2024 sera venteuse et humide avant que le temps ne devienne plus sec mais aussi plus froid le week-end prochain, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique.

Les vacances d’hiver (Noël) se poursuivront donc sous la pluie. Ce mardi, le ciel sera très nuageux à couvert avec, dans un premier temps, des périodes de pluie ou des bruines. En Gaume et sur le sud de l’Ardenne, les pluies seront plutôt continues. Dans le courant de la matinée, l’ensemble des régions connaîtra des pluies continues et parfois modérées à partir de l’ouest. Les cumuls seront à nouveau importants, surtout sur le sud-est du pays.

Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 8 à 13 degrés. Le vent de secteur sud-ouest sera assez fort à fort, et en fin de journée très fort en bord de mer. Les rafales varieront de 60 à 80 km/h. La nuit prochaine, le temps sera chahuté avec des averses et des rafales atteignant jusqu’à 80 km/h dans les terres et, à la Côte, jusqu’à 90 ou 95 km/h.