Plus de 6.000 de cyclistes ont arpenté les rues de la capitale ce dimanche, un record

La 7e édition du BXL Tour, une course cycliste amateur de 40 km au cœur de la capitale, a attiré 6.200 deux-roues, un record, s’est réjouie dimanche l’organisation. Parrain de l’événement, Eddy Merckx a donné le coup d’envoi sur la place des Palais. Les amateurs et amoureuses de la petite reine sont attendus au pied de l’Atomium pour l’arrivée.

Le parcours serpente entre Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem, Ixelles, Etterbeek, Schaerbeek et, enfin, Laeken. Les participants pouvaient choisir entre trois catégories liées au degré de difficulté, entre la balade récréative ("riders") et la compétition ("cyclo» dès 12 ans, ou «masters» pour les semi-professionnels à partir de 19 ans). L’arrivée est prévue vers 13h00. La remise des prix aura lieu dans la foulée.

Plusieurs embarras de circulation

Plusieurs grands axes ont dû être fermés à la circulation entre 07h00 et 13h00 pour la tenue de la course. C’est le cas notamment de l’avenue de Tervueren, de la rue et du tunnel Belliard, de l’avenue du Lambermont, des boulevards du Souverain, Général Jacques, Auguste Reyers, des avenues du Parc Royal, de Madrid, de Miramar, ainsi que d’Esplanade et de l’avenue Van Praet. L’autoroute A12 est également inaccessible à hauteur de Strombeek-Bever en direction du centre, tout comme la bretelle 7A vers Vilvorde.