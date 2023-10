Plus d’un million d’euros soutirés chaque mois à des Belges: voici cinq conseils pour éviter de se faire avoir

Près de 10,89 millions d’euros sont passés des comptes d’investisseurs peu méfiants aux poches de fraudeurs, soit en moyenne 1,21 million d’euros chaque mois alerte lundi l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA).Afin de sensibiliser les potentielles victimes, l’organisme public autonome lance une campagne et fournit cinq conseils essentiels.

Plus de fraudes

Des fraudeurs professionnels

«Les fraudeurs utilisent toutes sortes de moyens professionnels (e-mails, coups de téléphone, fausses publicités sur les réseaux sociaux, etc.) pour tromper leurs victimes», souligne le président de la FSMA, Jean-Paul Servais. Bien organisés, les fraudeurs se comportent de plus en plus comme de vraies entreprises, disposant de centres d’appel, de graphistes, de managers, et sont actifs à l’international.