Pollution aux PFAS: «Ce qui est arrivé ne doit plus se produire», admettent les responsables de la Société wallonne des eaux

Aucune norme en vigueur en 2017

Cette dernière est revenue en détail sur le fil des événements, avec une ligne du temps débutant en 2017. En mai de cette année-là, la base militaire de Chièvres adresse un mail à la SWDE évoquant spécifiquement la présence de PFAS dans l’eau de distribution. Elle fait état de 5 valeurs et demande l’avis de la SWDE qui répond, quelques jours plus tard, que rien n’est prévu à ce propos puisqu’aucune norme n’est en vigueur.

Six PFAS analysés en 2021

«On aurait pu en rester là mais le 6 octobre 2021, l’administration écrit à la SWDE pour adapter le programme de contrôle adopté un an plus tôt. Et le 13 octobre, le comité de direction écrit à l’administration et au cabinet pour aborder de manière globale la question de la présence des PFAS dans l’environnement, et en particulier dans l’eau», a poursuivi la représentante du comité de direction