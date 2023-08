Pourquoi le prix du gaz est-il en train de flamber ?

Le prix du gaz naturel en Europe est reparti à la hausse mardi en raison de la menace de grève pesant sur les terminaux gaziers australiens. Le prix du gaz naturel sur le principal marché à terme néerlandais a augmenté de plus de 7 % pour atteindre plus de 43 euros par mégawattheure. Lundi déjà, le prix avait atteint son niveau le plus élevé en deux mois.