Pourquoi le rhume des foins augmente le risque d’accidents de la route

Quels risques ?

Les risques liés à la prise de médicaments varient, mais en général le conducteur se concentrera plus difficilement, aura tendance à somnoler davantage et des troubles de la vue peuvent également survenir. Par ailleurs, le rhume des foins, qui touche une personne sur six en Belgique, peut également s’avérer dangereux pour le conducteur s’il n’est pas traité. Une somnolence accrue, les yeux larmoyant et gonflés ou les éternuements peuvent en effet diminuer la visibilité de l’automobiliste.