Pourquoi Zelensky est en visite en Belgique aujourd’hui?

Que vient-il faire en Belgique?

M. Zelensky est arrivé en Belgique mardi soir. Une rencontre avec le Premier ministre De Croo est inscrite à son programme. La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR), la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS), ainsi que la ministre de la Coopération au Développement Caroline Gennez (Vooruit) seront également présentes. La prochaine présidence belge de l’Union européenne et un certain nombre de questions bilatérales seront abordées au cours de cet entretien.

«L’Ukraine sera libérée»

En visite au siège de l’Otan

La venue de M. Zelebnsky, qui doit aussi rencontrer le Premier ministre belge Alexander De Croo, a été confirmée par la ministre démissionnaire néerlandaise, Kajsa Ollongren, à son arrivée au siège de l’Otan. Mme Ollongren a aussi annoncé une réunion de la «coalition F-16» dirigée par les Pays-Bas et le Danemark, avec pour objectif de livrer des chasseurs-bombardiers de ce type à l’Ukraine et de former le personnel capable de mettre ces avions en œuvre.