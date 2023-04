Procès des attentats à Bruxelles: la majorité des accusés nie être impliquée dans les faits

Ce qu’ont dit les différents accusés

Abeslam juge qu’il n’a rien à faire là

Le point de vue des frères Farisi

Tous deux ont évoqué l’impact psychologique dévastateur qu’ont eu leur incarcération et leur présence dans ce dossier. «Je suis mort le 22 mars. Je ne vais plus en revenir, je le sais», a regretté Smail. «Je n’ai plus de qualité, plus de défaut, plus d’espoir. Je suis un corps sans âme, on m’a volé ma vie. Je ne fais plus rien de ce que j’aime», a abondé Ibrahim.