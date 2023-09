Procès des attentats à Bruxelles: le parquet requiert la réclusion à perpétuité à l’encontre de Salah Abdeslam

Devant la cour d’assises, les procureurs ont également demandé à ce que l’accusé français soit mis à disposition du tribunal d’application des peines pour la période maximale, soit 15 ans, et qu’il soit déchu de son droit de vote (pour les élections communales et européennes en Belgique).

«Vous ne pouvez octroyer aucune circonstance atténuante», a asséné la procureure fédérale Paule Somers à l’attention du jury et de la cour, décrivant un homme qui s’est à ce point radicalisé qu’il a repris son engagement terroriste après les attentats de Paris et qu’il a décidé de «continuer sa guerre» et de tuer des victimes innocentes et inconnues.