À quelle météo s’attendre pour la dernière semaine avant Noël ?

Pluie et vent

Ainsi, le compte à rebours avant la Noël sera rythmé par de la pluie et du vent, parfois assez fort, sous des maxima compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 10 degrés à la mer. Un air plus doux est cependant attendu pour la fin de la semaine, éloignant de plus en plusles chances d’avoir un Noël blanc.