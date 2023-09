Rappel produit : attention si vous avez acheté ces épices !

En consultation avec l’Afsca, l’entreprise spécialisée dans les épices Verstegen Spices & Sauces procède au retrait de la vente de ses feuilles de laurier, laurier et mélanges d’épices avec laurier en raison de la présence de résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène).

Voici les produits concernés

Les produits concernés sont le saupoudroir de laurier moulu, le bocal de laurier entier, le sachet de laurier entier, le sachet de conservation d’épices, le grand pot de mix italien, le saupoudroir mix pour haché pauvre en sodium, le sachet mix pour endive, le sachet mix pour macaroni et spaghetti et le sachet mix haché avec oignons.

Comment se faire rembourser ?

Ces produits sont vendus dans plusieurs points de vente et supermarchés à travers le pays. Il est demandé aux clients de retourner leur produit au magasin où il a été acheté, pour un échange ou un remboursement. Verstegen s’engage également à un remboursement en cas de retour auprès de l’entreprise. Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre l’entreprise par e-mail à info@verstegen.be, par téléphone au 015/21.09.75 et par courrier à Wayenborgstraat, 12 - 2800 Malines.