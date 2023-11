RER en Wallonie : un premier tronçon a été mis en service ce lundi

Le symbole de l’avancée du RER en Wallonie

Ce tronçon de 2,5 km permet de disposer de deux voies centrales pour les trains rapides, et deux voies latérales pour les dessertes locales. C’est aussi le symbole de l’avancée du RER en Wallonie, puisque les délais annoncés en 2018 lors de la relance du chantier ont été respectés, et que nouveaux tronçons devraient être mis en service en 2025 et 2026. En effet, sur la ligne Ottignies-Bruxelles, après la mise en service de ce tronçon de quatre voies lundi, suivra une portion de 9 km, à la mi-2025, entre Bruxelles/Watermael et l’entrée de La Hulpe (Bakenbos). Puis fin 2026, les 10 km entre La Hulpe et Ottignies devraient être réalisés.

«Les voyageurs ont droit à un meilleur service»

Les travaux impliquaient aussi une modernisation de l’infrastructure à la gare d’Ottignies: celle-ci compte aujourd’hui trois quais neufs (un provisoire et deux définitifs) dont un a été mis en service ce lundi. Ils sont construits en fonction du tracé de la ligne RER et sont plus larges (8 mètres), plus longs (350 mètres) et plus hauts (75 cm). Ce qui doit faciliter les flux de voyageurs et l’accès aux trains.