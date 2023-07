Scandale à Miss Belgique: une candidate propose des photos «artistiques» d’elle en échange d’un vote

Le concours de Miss Belgique aura lieu en janvier prochain à La Panne, et la sélection des candidates a déjà été réalisée. Et si la fête avait été quelque peu gâchée l’année passée par la tentative d’attentat déjouée peu de temps après le début de la cérémonie, on espère de tout cœur que tout se passera sans aucun accroc cette fois-ci.