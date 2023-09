Sept choses indispensables à mettre dans un sac à dos d’étudiant

Si tu commences tes études supérieures cette année, tu te demandes certainement ce que tu vas bien pouvoir amener avec toi en auditoire. Et si les études, ça te connaît, tu te dis que tu pourrais bien améliorer ce qui se trouve dans ton sac à dos cette année. Comme on est sympa chez Kotplanet, on t’a fait la liste des indispensables.