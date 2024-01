Si vous avez acheté cet objet chez Ikea, ne l’utilisez plus : il y a un risque de brûlures thermiques et de chocs électriques

La chaîne Ikea demande mercredi à tous les clients qui possèdent un chargeur USB ÅSKSTORM 40W gris foncé (article numéro 50461193) de ne plus l’utiliser et de le rapporter en magasin pour obtenir un remboursement. L’appareil cause un risque de brûlures thermiques et de chocs électriques dû à l’usure du câble d’alimentation.