SNCB: Bonne nouvelle si vous allez à la mer en train!

La SNCB a, comme le week-end dernier, décidé de mettre en place des trains supplémentaires à destination et en provenance de la côte ce week-end. «Samedi et dimanche, il y aura huit trains supplémentaires à destination d’Ostende et de Blankenberge en provenance de l’intérieur de la Belgique, ainsi que huit trains au retour», a déclaré vendredi Bart Crols, porte-parole de la SNCB.