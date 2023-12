SNCB: Fortes perturbations à prévoir durant l’heure de pointe après un drame à Bruxelles-Central

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé depuis 14h50 en raison d’un heurt de personne à hauteur de la gare de Bruxelles-Central, a indiqué Infrabel. Le train impliqué venait de Liers et circulait en direction de Bruxelles Midi. Deux voies ont été un temps inaccessibles à la suite de cet incident, mais une voie a été rétablie vers 15h50. Le trafic ferroviaire ne se fait plus que sur cinq des six voies disponibles sur l'axe Nord-Midi, ce qui risque de mener à des potentiels retards sur l'ensemble des lignes traversant Bruxelles.