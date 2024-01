SNCB: La circulation des trains a repris entre Mons et Saint-Ghislain

La circulation des trains a étéinterrompue lundi matin vers 10hentre Mons et Saint-Ghislain, a indiqué le gestionnaire du réseau Infrabel. Le trafic est perturbé dans les deux sens, en raison d’un heurt de personne. Des navettes de remplacement ont été mises en place par la SNCB entre Quiévrain et Saint-Ghislain, ainsi qu’entre Saint-Ghilsain et Mons.