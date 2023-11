Tempête Ciarán: deux décès et plus d’un millier d’interventions à travers le pays

Le réseau des chemins de fer était encore perturbé en début de soirée. Bien que le pic de la tempête soit passé, l’Institut royal météorologique (IRM) a toutefois maintenu le niveau d’alerte orange pour les provinces du Hainaut, de Flandre orientale et de Flandre occidentale.

Milliers d’interventions

La province du Hainaut a été fortement impactée, avec plus de 1.200 interventions des pompiers. Ce sont principalement la Wallonie picarde et le centre de la province qui ont été touchés. Dans le Hainaut occidental, les pompiers de Wallonie picarde (qui couvrent notamment Tournai) sont intervenus à plus de 500 reprises.

La tempête a également donné du fil à retordre aux pompiers de la province de Liège, qui sont intervenus près de 600 fois. À Liège même, les pompiers ont effectué près de 200 interventions, tandis que dans la région de Verviers, plus de 260 opérations ont été recensées, et une personne a été légèrement blessée. La communauté germanophone et la zone de Hesbaye ont enregistré respectivement 45 et environ une soixante d’interventions.

En province de Namur, les pompiers de la Zone NAGE sont intervenus une centaine de fois, principalement pour des arbres qui se sont écroulés sur la chaussée ou sur des fils électriques. Les pompiers de la Zone DinaPhi se sont quant à eux mobilisés plus de 200 fois au cours de la journée.

Dans la province de Luxembourg, quelque 220 interventions liées au passage de la tempête ont été enregistrées jeudi. Aucun blessé n’est à déplorer dans cette région.

Dans la capitale, les pompiers ont clôturé, vers 17h00, 85 interventions pour des dégâts liés à la tempête, a déclaré leur porte-parole, Walter Derieuw. Une quinzaine d’interventions sont toujours en cours et 180 demandes d’intervention sont sur liste d’attente.

Le SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente) de Bruxelles s’approche des 600 interventions menées aujourd’hui, comprenant des interventions «ordinaires» et d’autres liées à la tempête, c’est-à-dire presque deux fois plus qu’une journée habituelle. Les parcs, réserves naturelles et bois gérés par la Région ont par ailleurs été fermés à titre préventif mercredi soir. Certains rouvriront dimanche matin.

Perturbation du trafic

Sur le plan ferroviaire, quelques perturbations sont encore à noter au sud du pays: les trains reliant Thulin à Quiévrain et Fleurus à Auvelais sont à l’arrêt en raison de la chute d’un arbre sur les voies. Par ailleurs, si la circulation entre Ottignies et Fleurus a repris, celle entre Ottignies et Bakenos se limite à une seule voie à cause d’un autre arbre tombé sur les rails.

De petites interruptions de trafic sont par ailleurs intervenues en matinée sur le réseau des bus de la Stib afin de procéder à des réparations «très ponctuelles», a indiqué une porte-parole de la société des transports intercommunaux bruxellois. Il s’agissait par exemple d’éléments menaçants de se décrocher de façades et de tomber sur la chaussée.

Trois lignes de tram ont également été perturbées à cause de branchages tombés sur les lignes aériennes et l’étaient encore en début de soirée. Il s’agit des lignes 4 et 92 à Uccle, ainsi que du tram 39 entre les arrêts Stockel et Ban-Eik, à Wezembeek-Oppem. «Étant donné qu’il y a encore beaucoup de vent, nos équipes techniques doivent attendre pour entamer les réparations», a conclu la porte-parole.

Côté ferroviaire, la liaison entre Bruxelles et Braine l’Alleud n’est toujours pas rétablie. Elle est bloquée depuis 13h15 en raison d’un arbre qui obstrue les voies à hauteur de Holleken (Linkebeek). Celle entre Ternat (Brabant flamand) et Jette l’est depuis 15h15 en raison d’un arbre sur une caténaire.

Deux morts

Au nord du pays, des chutes d’arbres causées par les violentes rafales de vent ont causé la mort de deux personnes à Gand. La première, une sexagénaire allemande accompagnée de sa fille, a été tuée par la chute d’un arbre dans un parc du centre-ville de la Cité des Comtes. La deuxième victime, un enfant de cinq ans, est décédée après avoir été heurtée par la branche d’un arbre, dans une plaine de jeux située à proximité de l’hôpital universitaire de la ville.

Vers 15h00, la zone de secours d’Anvers dépassait le cap des 100 appels en lien avec la tempête Ciaràn, tandis que la zone de Flandre orientale avait, elle, atteint presque le double de ce chiffre.

Une partie du trafic ferroviaire a en outre été interrompue en Flandre. Aucun train ne circulait entre Bruges et la Côte jeudi. Ailleurs sur le réseau, la vitesse a été limitée à 80 km/h jusqu’à 18h au moins sur les lignes nationales. La tempête a également perturbé le réseau de transport en commun flamand De Lijn. Certaines lignes ont ainsi dû être déviées en Flandre et à Bruxelles.

La tempête a également perturbé le trafic aérien, notamment à Brussels Airport, où une seule piste est utilisée tant pour les décollages que pour les atterrissages, ce qui entraîne quelques retards.